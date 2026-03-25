Locatelli golü kaçırdı, Como ise kaçırmadı: Fabregas, Şampiyonlar Ligi'ne doğru hızla yükseliyor (1,72), Juve ise geride kalıyor (2,75)

Locatelli kaçırdı, Como kaçırmadı. Şampiyonlar Ligi yarışı açısından Serie A’nın hafta sonu özetle böyle özetlenebilir. Orta saha oyuncusunun kaçırdığı penaltı, Juventus'u Sassuolo karşısında berabere kalmaya zorladı, ama daha da önemlisi, Fabregas'ın adamlarına karşı puan farkını artırdı; şu anda aradaki fark üç puan: Sisal ve Planetwin365 bahis analistlerine göre, Paz ve arkadaşlarının ilk dörtte yer alma ihtimali, birkaç gün önceki 2,50'den 1,72 ile 1,90 arasına düştü. Bu, Pisa'ya attıkları beş golle doruğa ulaşan beş galibiyetlik muhteşem performansın bir sonucu, oysa üçüncü galibiyetini alamayan Bianconeri, geçen haftaki 1,85'ten 2,75'e geriledi.





Spalletti'nin adamlarıyla aynı puanda olan Roma ise, dördüncü sıra yarışında son haftalardaki olumsuz performansının bedelini ödüyor ve bahisçileri ikna edemiyor: Lecce karşısında galibiyete dönmesine rağmen, Giallorossi'nin Şampiyonlar Ligi'nde bahis oranı 4,00 ile 4,50 arasında, önceki günlerin 3,50'sine göre artış gösteriyor. Son olarak, Como'dan yedi puan geride kalan Atalanta, bahis oranlarında 30 ila 50 kat arasında değerlenirken, Napoli ve Milan ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımlarını büyük ölçüde garantiledi (her ikisi için de 1,02).





I



















