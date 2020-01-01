Lloris: Liverpool'un şampiyon olamaması acımasızca olur

Tottenham'ın yıldız kalecisi Hugo Lloris, futbolcuların ve kulüplerin Premier Lig'de sezonu tamamlamaktan yana tavra sahip olduğunu söyledi.

kalecisi Hugo Lloris, 'un koronavirüs salgını nedeniyle çok yakın olduğu lig şampiyonluğundan edilmesinin acımasızca olacağını söyledi.

Bu sezon ligde muazzam bir performans gösteren ve 29 maçta elde ettiği 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde lider durumda yer alan Liverpool, ligde 30 yıldır devam eden şampiyonluk hasretine son vermeye çok yakın. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayıp başlamayacağı net olmayan Premier Lig'in iptali durumunda sezonun geçersiz sayılabileceği konuşuluyor. Lloris bu senaryoyu "acımasızca" buluyor.

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L'Equipe'e konuşan Lloris, "Herkes ligin tamamlanmasını ve neticenin sahada belli olmasını istiyor. Her şeyin böyle sona ermesi çok kötü olur. Özellikle de şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'a acımasızlık olur. Sezonun en heyecanlı en güzel dönemine girmek üzereydik. Kimse böyle bitmesini istemiyor." sözlerini kullandı.

Daha fazla takım

ve Eredivisie'de mevcut sezonlar iptal edildi. Fransa'da sıralama mevcut haliyle iptal edilip PSG şampiyon ilan edilirken, Hollanda'da ise sıralama tescili sadece Avrupa kupalarına katılacak takımlar için değerlendirmeye alındı ve bu sezon küme düşmenin ya da şampiyonluğun olmayacağı duyuruldu.

Avrupa'nın diğer büyük ligleri Premier Lig, ve 'da sezonun seyircisiz maçlarla tamamlanması hedefleniyor.