Ljajic ve Aleksic, Sırbistan Milli Takımı'na çağrıldı

Sırbistan'ın Macaristan, Türkiye ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ve , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda ise Norveç ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun (FSS) internet sitesinden paylaşılan aday kadroya Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ile Medipol 'den Danijel Aleksic de davet edildi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

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Kaleci: Marko Dmitrovic ( ), Predrag Rajkovic ( ), Emil Rockov (MOL Fehervar), Djordje Nikolic ( )

Defans: Nikola Milenkovic ( ), Milos Veljkovic ( ), Nikola Maksimovic ( ), Stefan Mitrovic ( Alsace), Strahinja Pavlovic ( ), Aleksandar Kolarov (İnter),

Orta saha: Darko Lazovic (Hellas Verona), Mijat Gacinovic ( ), Sasa Lukic ( ), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Maksimovic ( ), Nemanja Gudelj ( ), Marko Grujic ( ), Luka Milivojevic ( ), Nemanja Radonjic ( ), Dusan Tadic ( ), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic ( ), Filip Djuricic ( ), Mihailo Ristic ( ), Filip Kostic ( ), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic ( ), Luka Jovic ( ), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

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Sırbistan, ilk olarak salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için 8 Ekim'de deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek olan Sırbistan, 14 Ekim'de ise deplasmanda Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada, Norveç maçını kazanması halinde Sırbistan, İskoçya-İsrail maçının galibi ile karşılaşacak.