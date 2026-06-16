Livramento’nun İngiltere kadrosundan çıkarılmasının ardından Alexander-Arnold yine tamamen göz ardı ediliyor: İşte nedeni

Salı günü İngiltere milli takımı için büyük bir hayal kırıklığı yaşandı; zira Toni Livramento, Dünya Kupası’ndaki ilk grup maçı öncesinde hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, yerine Trevoh Chalobah’ı seçti ve böylece Trent Alexander-Arnold’u bir kez daha kadro dışı bıraktı.

Chalobah, aslen Chelsea’de stoper olarak oynuyor, ancak şimdi sağ bek Livramento’nun yerine kadroya dahil edildi. Sky Sports, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip ve Tuchel’in bu dikkat çekici seçimini açıklıyor.

“Livramento’nun sakatlığı çok ciddi görünmese de, yaklaşan son tarih göz önünde bulundurularak hemen harekete geçilmesine karar verildi. Zira her ülke, kanıtlanabilir bir sakatlık söz konusu olduğu sürece, Dünya Kupası’ndaki ilk grup maçı başlamadan 24 saat öncesine kadar kadrosundaki herhangi bir oyuncuyu değiştirebilir.”

İngiltere, Çarşamba akşamı Hollanda saatiyle 22.00’de Dünya Kupası’nda Hırvatistan karşısında ilk maçına çıkacak. Bu nedenle Chalobah’ı kadroya çağırma kararı hemen alındı. Sky muhabiri Rob Dorsett, “O, Amerika Birleşik Devletleri’nde tatildeydi” diye açıklıyor.

“Chalobah zaten yakınlardaydı, bu yüzden onu kadroya çağırmak oldukça pratik bir çözüm oldu.” Daha mantıklı bir seçenek Alexander-Arnold gibi görünüyordu, ancak Tuchel bu sefer iki açık nedenden dolayı onu göz ardı etti.

“Birincisi, nerede olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla, FIFA’nın belirlediği son tarihe kadar buraya zamanında gelip gelemeyeceği belirsizdi. İkincisi, Tuchel, onlara süre garanti edemeyeceği sürece büyük isimleri kadroya çağırmak istemiyor,” diyor Dorsett.

Bu nedenle Cole Palmer, Phil Foden ve Harry Maguire de kadroya alınmadı. “Tuchel, Alexander-Arnold’u kadroya çağırma konusunda yine tereddütler yaşardı, çünkü büyük olasılıkla maçların çoğunda yedek kulübesinde oturacaktı.”