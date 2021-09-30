Liverpool'un yıldızı Alexander-Arnold, Man City karşılaşmasında sahada olmayacak

Yıldız sağ bek Alexander Arnold, kasık sakatlığı sebebiyle Manchester City maçını kaçıracak.

Trent Alexander-Arnold, Liverpool'un Premier Lig'de oynayacağı Manchester City maçında, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Liverpool'un başarılı savunmacısı, pazartesi günü yapılan antrenmanda kasığında ağrı hissetmişti. Arnold, kasık sakatlığından dolayı Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında da sahadaki yerini alamamıştı.

Jurgen Klopp, 22 yaşındaki oyuncusunun pazar günü oynayacakları Manchester City maçını da kaçıracağını açıkladı.

Klopp, Alexander Arnold'un sakatlığı hakkında ne söyledi?

Liverpool'un menajeri ayrıca, Thiago'nun da zorlu maçta olmayacağını belirtti. Ancak, her iki oyuncusunun da Milli aradan sonra iyileşeceğini düşündüğünü söyledi.

Klopp, Arnold ve Thiago hakkında sorulan sorulara kulübün resmi web sitesinde yanıt verdi:

“Tedavileri şu anda iyi gidiyor. Manchester City karşılaşmasında olmayacaklar ama milli aradan sonra en iyi şekilde döneceklerini umuyorum.

"Biz, çok iyi bir takımız. Bu nedenle, bu tip sorunları her zaman çözmek zorundayız.

Alman çalıştırıcı, BT Sport'a yaptığı açıklamada Alexander-Arnold'un Porto karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyeti öncesinde sakatlandığını söyledi.

"Trent, antrenmana biraz daha erken girdi ve durumu ciddi görünmüyordu. Daha sonra, sakatlığı ayrıntılı olarak incelendi ve durumunun ciddi olduğunu gördük.

"Şimdilik bizimle olmayacak. City maçında oynaması da mümkün görünmüyor."

"Biz, Brentford maçından sonra Arnold'un yorgun olduğunu düşünüyorduk ama Trend şu anda bir kasık sakatlığı yaşıyor. Biz de bu durumla baş etmek zorundayız."

City'e karşı Alexander-Arnold'un yerini kim doldurabilir?

Klopp, Porto'ya karşı sağ bek olarak James Milner'ı oynattı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynanan Crystal Palace mücadelesinde de sol bek olarak görev yapmıştı ve başarılı bir maç çıkarmıştı.

20 yaşındaki Gallerli oyuncu Neco Williams, sakatlığının ardından takıma tekrar katıldı. Joe Gomez de gerekirse sağ bekte oynayabiliyor. Neco Williams, Joe Gomez ve Yunan sol bek Kostas Tsimikas Porto karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.

Liverpool'da, sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Thiago Alcantara (baldır) ve Harvey Elliott (ayak bileği) Manchester City maçında olmayacaklar.

Ancak, sakatlıktan dönen Naby Keita hamstring sakatlığını atlatan Roberto Firmino teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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