Liverpool'un transfer hedefleri: Jadon Sancho & Diego Carlos
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası'nda da yoluna devam ediyor.
Liverpool, geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna önemli bir ekleme yapmadı.
Goal'ün Liverpool muhabiri Neil Jones, İngiliz ekiple ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor.
- Liverpool'un öncelikli transfer hedefleri
- Liverpool ile ilgili son gelişmeler
- Liverpool'dan ayrılması beklenen oyuncular
- Kesinleşen transferler
Liverpool'un öncelikli transfer hedefleri
İngiliz ekibin Ocak ayında Takumi Minamino dışında transfer yapması beklenmiyor. Şimdiden yaz transfer dönemine yoğunlaşan Liverpool, Real Madrid'in de ilgilendiği Sevilla'nın defans oyuncusu Diego Carlos ve Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor.
Bu iki isimden Diego Carlos'un 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Liverpool, Jadon Sancho transferinde ise Manchester United ve Chelsea ile yarışıyor.
Liverpool'un ayrıca Bayer Leverkusen'in Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey, Wigan'ın 17 yaşındaki forveti Joe Gelhardt ve Brescia'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali için de hamle yapması bekleniyor.
Liverpool ile ilgili son gelişmeler
- Liverpool, orta saha oyuncularından Allan'ı 3.8 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro'ya gönderdi.
- Tottenham, Chelsea ve Liverpool, Brighton'ın savunma oyuncularından Ben White'ı transfer etmek için birbirleriyle yarışıyor. (Sky Sports)
- Real Madrid, kulüple 18 aylık sözleşmesi kalan Karim Benzema'nın yerine, Liverpool'un forveti Roberto Firmino'yu düşünüyor. (CalcioMercato)
- Jordan Henderson, Fabinho, Keita ve James Milner'ı kadrosunda bulunduran Liverpool, sezon sonunda İtalya ve İspanya'dan talipleri bulunan Georginio Wijnaldum ile yollarını ayırabilir. (Athletic)
Liverpool'dan ayrılması beklenen oyuncular
2015 yılında bu yana 3 kere başka kulüplere kiralanan Chirivella listenin başında geliyor.
Federasyon Kupası'ndaki Everton maçında turu getiren golü atan Curtis Jones ise bu ay sonuna kadar başka bir kulübe kiralanabilir.
Kesinleşen transferler
Gelenler
|Oyuncu
|Geldiği Kulüp
|Ücret
|Takumi Minamino
|Salzburg
|10 milyon €
Gidenler
|Oyuncu
|Gittiği Kulüp
|Ücret
|Herbie Kane
|Hull City
|Kiralık
|Rhian Brewster
|Swansea
|Kiralık
|Isaac Christie-Davies
|Cercle Brugge
|Kiralık