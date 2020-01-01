Liverpool'un transfer hedefleri: Jadon Sancho & Diego Carlos

Premier Lig'in lideri Liverpool ile ilgili tüm transfer gelişmeleri, dedikodular, yapılan anlaşmalar ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , UEFA Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Liverpool, geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna önemli bir ekleme yapmadı.

Goal'ün Liverpool muhabiri Neil Jones, İngiliz ekiple ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor.

İngiliz ekibin Ocak ayında Takumi Minamino dışında transfer yapması beklenmiyor. Şimdiden yaz transfer dönemine yoğunlaşan Liverpool, 'in de ilgilendiği 'nın defans oyuncusu Diego Carlos ve 'un genç yıldızı Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu iki isimden Diego Carlos'un 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Liverpool, Jadon Sancho transferinde ise ve ile yarışıyor.

Liverpool'un ayrıca 'in Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey, Wigan'ın 17 yaşındaki forveti Joe Gelhardt ve Brescia'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali için de hamle yapması bekleniyor.

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Liverpool, orta saha oyuncularından Allan'ı 3.8 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro'ya gönderdi.

, Chelsea ve Liverpool, 'ın savunma oyuncularından Ben White'ı transfer etmek için birbirleriyle yarışıyor. (Sky Sports)

Real Madrid, kulüple 18 aylık sözleşmesi kalan Karim Benzema'nın yerine, Liverpool'un forveti Roberto Firmino'yu düşünüyor. (CalcioMercato)

Jordan Henderson, Fabinho, Keita ve James Milner'ı kadrosunda bulunduran Liverpool, sezon sonunda İtalya ve İspanya'dan talipleri bulunan Georginio Wijnaldum ile yollarını ayırabilir. (Athletic)

2015 yılında bu yana 3 kere başka kulüplere kiralanan Chirivella listenin başında geliyor.

Federasyon Kupası'ndaki maçında turu getiren golü atan Curtis Jones ise bu ay sonuna kadar başka bir kulübe kiralanabilir.

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