Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ın hâlâ umudu var

İskoç futbolcu, sezonun sonuna yaklaşılırken Liverpool'un eski seviyesine gelebileceğini düşünüyor.

Andrew Robertson, son Premier Lig şampiyonunun eski Liverpool'u gösterebileceği ve sezonun geri kalanını kurtarabileceği konusunda hâlâ umutlu.

Geçtiğimiz sezon, 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Kırmızılar, bu sezon yaşanılan talihsiz sakatlıklar sebebiyle şampiyonluk yarışında tutunamadı.

Ancak Robertson, Jurgen Klopp'un takımının sezonun son birkaç haftasında en iyi formunu yakalarsa Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gidebileceğini ve Premier Lig'de ilk 4'e gireceğini garanti ediyor.

Ne söylendi?

İskoç sol bek, Sky Sports'a yaptığı açıklamada bu sezonu 'farklı' olarak nitelendirirken şu sözleri söyledi:

"Sorumluluğu seviyorum, Liverpool'da her zaman bu sorumluluğu aldım, ama belki de bu sezon Virgil, Henderson, Gomez, Matip gibi oyuncular sakatlanıp takımdan uzak kalınca bana biraz fazla yük binmiş olabilir.

Maalesef düşündüğümüz kadar iyi bir sezon geçirmedik ama düzeltmek için hâlâ zaman var. Biraz daha iyi hale getirmek için hâlâ zaman var.

Ligin üst kısmında olmamız ve Noel'den önce olduğu gibi rekabete girmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kötü bir dönüş yaptık ama umarım, bunu tersine çeviririz.

Umarım eski Liverpool'u gösterebilir, kazanmaya devam edebiliriz. Sezon sonunda durum o kadar da kötü olmayabilir. Daha önümüzde uzun bir yol var.

İki kulvarda da hokkabazlık yapmaya alışkınız. Tüm cephelerde ilerlemeliyiz. Hem ligde ilk dörde girmek için hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için mücadele etmeliyiz.

Bu sezon tutarlılık için mücadele ettik. Altı, yedi, sekiz galibiyeti bir araya getirmedikçe ilk dörde giremezsiniz ve sezonun sonunda ihtiyacımız olan şey bu."

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılabilir?

Kırmızılar, 2021 yılının başından bu yana Premier Lig'de çok fazla puan kaybederek lider Manchester City'nin 25 puan gerisine düştü.

Jürgen Klopp'un ekibi aynı zamanda FA Cup ve Carabao Cup'tan da elendi. Avrupa'da ise yollarına devam ediyorlar.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Liverpool, son 16 turunda Leipzig'i iki maçta da 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kırmızılar, çeyrek finalde ise Real Madrid ile eşleşti. Liverpool, ligde ilk dörde girerse veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa önümüzdeki sezon da bu turnuvada yer alabilecek.

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Jürgen Klopp, Liverpool'a zaten yakın zamanda bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırmıştı. Şimdi bunu, eğer ligde ilk 4'e giremezlerse bir kez daha tekrarlamak zorunda kalabilecekler.

Her şey, Şampiyonlar Ligi için.