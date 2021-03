Liverpool'un yeni yıldızı Ozan Kabak, yanına Virgil van Dijk'ı bekliyor: Onunla oynamak için can atıyorum

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak, yeni takımındaki ilk günlerinden bahsetti ve idolü Virgil van Dijk'ın dönüşünü beklediğini söyledi.

Kış transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, kulübün internet sitesine bir röportaj verdi.

Ozan röportajda idol olarak gördüğü Virgil van Dijk'tan övgüyle bahsetti ve onunla yan yana oynamak için can attığını söyledi. Genç oyuncu ayrıca takımda en iyi anlaştığı arkadaşlarını da sıraladı.

Ozan Kabak ne dedi?

"Liverpool gibi bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Herkes benimle çok iyi ve arkadaş canlısı. Bu da benim için her şeyi kolaylaştırıyorlar. Tüm takım gerçekten iyi insanlardan oluşuyor. Thiago Alcantara, Bobby Firmino ve Xherdan Shaqiri gibi oyuncular Almanca konuşuyor. Onlar bana daha çok yardımcı olabiliyor."

"Premier Lig'de seviye gerçekten yüksek. Bundesliga'dan farklı olarak oyunun daha yoğun ve fiziksel olduğunu söyleyebilirim. Virgil van Dijk, bana çok yardımcı oluyor ve bazı tüyolar veriyor. Bana Liverpool'un nasıl oynadığı hakkında tavsiyelerde bulundu. Küçük şeyler ama elbette oynadığınızda size yardımcı oluyor. O çok deneyimli biri ve sözleri benim için çok değerli. Şu an iyileşme sürecinde. Umarım bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılır. Onunla oynamak için can atıyorum."

"Jurgen Klopp'un ne kadar iyi bir insan ve teknik direktör olduğunu söylememe gerek yok. Herkes onu tanıyor. Bana sürekli güven aşılıyor. Ben de her şeyimi ortaya koymak ve onu gururlandırmak istiyorum."

"Son haftalarda çok fazla kötü sonuç aldık ama takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı bunda etkiliydi. Son dönemde de Jordan Henderson sakatlandı. Ayıca Jürgen Klopp'un annesi ve Allison'un babası vefat etti. Ama hayat böyle... Sahada 11 oyuncuyuz ve kimin oynadığı önemli değil, bu forma için her şeyi veriyoruz ve kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlanan oyuncular geri döndüğünde elbette daha iyi olacağız. Ancak bu oyuncular olmadan da kazanmak için her şeyi vereceğiz."

"Chelsea ile oynayacağımız maçın, güven tazelemek için önemli olduğunu düşünüyorum. Liverpool her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Salı geceleri evde oturup Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek istemiyoruz. Bu yüzden kalan maçları kazanmamız ve katılma hakkı elde etmek için gereken sırada ligi bitirmemiz gerekiyor."

Ozan Kabak Liverpool'da ne yaptı?

Liverpool ile ilk maçına 13 Şubat günü oynanan Leicester maçıyla çıkan Ozan, aradan geçen kısa sürede dört kez takımının formasını giydi. 20 yaşındaki oyuncu, aralarında RB Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının da olduğu bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Liverpool bu maçlarda kalesinde beş gol gördü.

Stoperde eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan Liverpool'un bu dört karşılaşmasında Ozan'ın yanında üç kez Henderson, bir kez de Nathaniel Phillips yer aldı.

Liverpool bu sezon ne yaptı?

Geçen sezon şampiyonluk hasretini dindiren Liverpool, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Merseyside ekibi, Premier Lig'de oynadığı 26 maçta 43 puan topladı. Şu an altıncı sırada bulunan takım, Avrupa biletinin uzağında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise işler yolunda gidiyor. İkinci tura yükselen Liverpool, Leipzig ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı. İkinci maç 14 Mart günü oynanacak. Jurgen Klopp'un öğrencileri FA Cup'ta 3-2 yenildiği Manchester United'a, Lig Kupası'nın son 16 turunda da penaltılar sonunda Arsenal'a elendi.