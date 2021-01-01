Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah Olimpiyat Oyunları'nda oynamak istiyor

Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Olimpiyat Oyunları'nda oynaması için Liverpool'dan izin istedi.

Mısır Futbol Federasyonu'nu yöneten geçici komite başkanı Ahmed Megahed'a göre, Mohamed Salah, Olimpiyat Oyunları'nda oynamak istiyor ve bunun için Liverpool ile görüşmelere başlandı.

Salah, yazın düzenlenecek turnuva için Mısır'ın U-23 ön kadrosuna seçildi. Müsabakalarda U-23 takımları kozlarını paylaşacak ama her takım yaşı geçmiş üç oyuncuyu kadrosunda bulunduma hakkına sahip.

Mısır'ın teknik direktörü Shawky Gharieb, bu kontenjanlardan birini Salah'tan yana kullanmak istiyor.

Şu anda Mısır Federasyonu'nda geçici olarak başkanlık yapan Ahmed Megahed, Liverpool yıldızının da oyunlara katılmaya istekli olduğunu açıkladı.

Ahmed Megahed ne dedi?

Megahed, Mısır televizyonu MBC MASR'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Liverpool yönetimine Salah'ı Tokyo'ya arama isteğimizi duyurmak için bir mesaj gönderdik, durumu oyuncuyla tartışacaklarını söylediler."

"Salah'ın Olimpiyat Oyunları'nda oynamak istediğini söyleyebilirim, Mısır'a yardım etmek istiyor ve umarım Liverpool 'evet' diyecektir."

Olimpiyat ne zaman yapılacak?

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın 2020'de gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.

Yeniden planlanan takvime göre oyunlar resmi olarak 23 Temmuz'da başlayacak. Ancak erkekler futbol turnuvası bir gün öncesinden maçlarını oynayabilecek.

Yarışma 7 Ağustos'a kadar sürecek. Eğer Liverpool izin verirse Salah, kariyerinde ikinci kez Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak.

28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2012'de Londra'da sahaya çıkmıştı ve takımını çeyrek finale çıkarmıştı. Salah grup aşamasında oynadığı üç maçta da fileleri havalandırmıştı.

Salah, Liverpool için herhangi bir maçı kaçırabilir mi?

Liverpool, Salah'ın milli takımına katılmasına izin vermek zorunda değil. Eğer bu izin verilirse, oyuncu 2021-22 Premier Lig sezonu başlamadan takımında olabilir.

İngiltere'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Fakat Salah takımyla sezon başı kampı geçiremeyecek. Ayrıca yaz döneminde de pek dinlenme imkanı bulamayacak. Eğer oyunlardan sonra tatile çıkarsa da ligin başını kaçıracak.