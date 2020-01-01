Liverpool'un genç yıldızının ilham kaynağı Neymar

17 yaşındaki Harvey Elliott, Brezilyalı yıldızın yeteneklerinden etkilendiğini söyledi.

altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında 'a transfer olan 17 yaşındaki Harvey Elliott, ilk sezonunda Liverpool A Takım formasını 8 kez giymeyi başardı.

Geleceği parlak oyuncular arasında gösterilen Elliott, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada idolü olarak Neymar'ı gördüğünü söyledi.

Eliott "Çocukluğumda, Neymar benim ilham kaynağımdı. 'da forma giydiği dönemde babama dönüp 'O, dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak demiştim'. Neymar'ın top sürme yeteneğini kendi oyunuma adapte etmek istiyorum. Ancak bir kişi seçmem gerekirse, o kişi Gerrard olur. O bir Liverpool efsanesi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Elliott "Fantastik bir antrenör. Daha ilk sezonumda ondan çok şey öğrendim. Klopp hakkında kötü bir şey söyleyebilecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'daki ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Ben tesislere geldiğimde bütün oyuncular spor salonundaki yerini almıştı. O oyuncular, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. O an fark ettim ki; onlardan biri olabilmem için çok fazla çalışmam gerekiyor." şeklinde konuştu.