Liverpool'un eski futbolcusu Michael Robinson hayata veda etti

Liverpool'un İrlandalı eski futbolcusu Michael Robinson, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Michael Robinson'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Michael'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ölümü bizde büyük bir boşluk ama aynı zamanda ona gösterdiğiniz sevgiyle dolu sayısız hatıra bırakıyor. Onu mutlu bir adam yaptığınız için size sonsuza dek minnettar kalacağız. Asla yalnız yürümedi" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 1975'te Preston North End'de başlayan, daha sonra , , Queens Park ve Osasuna gibi takımlarda oynayan Robinson, en başarılı dönemini 1983-84 sezonunda ile üç kupa kaldırarak yaşadı.

Söz konusu sezonda Liverpool ile lig şampiyonluğu elde eden forvet oyuncusu Robinson, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da zafere ulaştı.

İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Robinson, 2018'de cilt kanserine yakalanmıştı.