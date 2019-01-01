Liverpool'lu Alexander-Arnold, Premier Lig rekoru kırdı
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Çarşamba günü Premier Lig'in 28. haftasında Watford ile sahasında karşılaşan Liverpool, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Sadio Mane (2), Virgil van Dijk (2) ve Divock Origi'den gelirken, karşılaşmaya 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold üç asistle damga vurdu.
Alexander-Arnold gösterdiği bu performansla, bir Premier Lig maçında üç asist yapan en genç oyuncu oldu.
Liverpool, bu sezon 21. galibiyetini Watford karşısında alarak 69 puanla zirvedeki yerini korudu.