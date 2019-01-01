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Premier Lig

Liverpool'lu Alexander-Arnold, Premier Lig rekoru kırdı

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(C)Getty Images
Liverpool'un sağ beki Alexander-Arnold, bir Premier Lig maçında üç asist yapan en genç oyuncu oldu.

Çarşamba günü Premier Lig'in 28. haftasında Watford ile sahasında karşılaşan Liverpool, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Sadio Mane (2), Virgil van Dijk (2) ve Divock Origi'den gelirken, karşılaşmaya 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold üç asistle damga vurdu.

Alexander-Arnold gösterdiği bu performansla, bir Premier Lig maçında üç asist yapan en genç oyuncu oldu.

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Liverpool, bu sezon 21. galibiyetini Watford karşısında alarak 69 puanla zirvedeki yerini korudu.

 

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