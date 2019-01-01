Liverpool'dan yeni bir kulüp rekoru

Merseyside Derbisi'nde Everton'ı 5-2 mağlup eden Liverpool kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırdı.

Premier Lig'in 15. haftasında sahasında 'ı 5-2 mağlup eden puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Jürgen Klopp'un ekibi en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltmekle kalmadı; Premier Lig'de 32 maç üst üste mağlubiyet yaşamayarak yenilmez rekoru kırdı.

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Kırmızılar en son Mayıs 1987 ile Mart 1988 tarihleri arasında 31 maçlık bir seri yakalamış ve 1987-88 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.

Liverpool, Premier Lig'deki son mağluibyetini ise 3 Ocak 2019'da karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Bu karşılaşmanın bir diğer önemli yanı da teknik direktör Jürgen Klopp'un Liverpool'un başında aldığı 100. galibiyeti olmasıydı.