Liverpool'dan Harvey Elliott için Fulham'a rekor ödeme

Liverpool, 2019 yazında Anfield'a katılan 17 yaşındaki Harvey Elliott için Fulham'a rekor bir ödeme yapacak.

Fulham, 2019 yazında yetiştirme bedeliyle Liverpool'a transfer olan Harvey Elliott için açtığı davayı kazandı.

Fulham'dan 2003 doğumlu Harvey Elliot'ı kadrosuna katan Liverpool, 17 yaşındaki genç için Londra ekibine rekor bir ödeme yapacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Liverpool, Fulham'a tazminat olarak 1.2 milyon sterlin ödeme yapacak.

Bu rakam bazı maddelere bağlı olarak 4 milyon sterlin'e kadar çıkabilecek. Ayrıca Fulham oyuncunun bir sonraki satışından da %20 pay alacak.

Bu ücret, 16 yaşındaki bir oyuncuya ödenen en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

Fulham ne söyledi?

Fulham kulübü mahkemenin kararından memnun olduklarını dile getirdi.

"Gençlik Gelişim Kuralları uyarınca, Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi (PFCC), eğer taraflar ücret konusunda anlaşamazlarsa bir akedemiden ayrılan oyuncunun tazminatını değerlendirmekle yükümlüdür. PFCC, Fulham'ın önemli mitarda tazminat kazanmasına karar verdi. 16 yaşındaki bir oyuncu için rekor bir ücret ve bu şartlar altında ortaya koyduğumuz argümanları dikkatlice değerlendirdiği için PFCC'ye teşekkür ediyoruz."

Ne olmuştu?

Fulham altyapısından yetişen Harvey Elliott, 2019 yazında Real Madrid ve Liverpool tarafından transfer edilmek istenmişti.

Elliott ise tercihini Liverpool'dan yana kullanmıştı.

Fulham genç yıldızlarını kaybetmeleri nedeniyle uygun tazminat konusunda anlaşamadıkları için mahkemeye başvurmuştu. Raporlara göre; Liverpool Elliot için 750 bin sterlin teklif ederken Fulham ise 8 milyon sterlin'e yakın bir ücret istiyordu.

17 yaşındaki Harvey Elliott bu sezon kiralık olarak Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyiyor. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Elliott şu ana kadar 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.