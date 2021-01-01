Liverpool'dan Fulham karşısında rekor mağlubiyet
Premier Lig'de Fulham karşısında yenik düşen Liverpool, Aralık ortasından bu yana iç saha maçı kazanamadı.
Anfield'da Mario Lemina'nın ilk yarının bitiminden hemen önce kaydettiği gol, Liverpool'daki kasveti havanın üzerine kara bulutları getirdi.
Ligde kalma mücadelesi veren Fulham'a karşı alınan mağlubiyetle Jürgen Klopp'un öğrencileri düşüşe devam etti.
Liverpool, Premier Lig'deki son 12 maçından yalnızca üç galibiyet alabildi.
Liverpool hangi rekoru kırdı?
Son 69 yılın en kötü performansını yaşayan Liverpool tarihinde ilk kez evinde oynadığı 6 maçta da ilk golü kendi kalesinde gördü.
Kırmızılar, Merseyside'da oynadıkları Burnley, Birghton, Manchester City, Everton, Chelsea ve son olarak Fulham maçlarını kaybetti.
Jürgen Klopp'un ekibi Manchester City maçının haricinde bu karşılaşmalarda gol şansı da bulamadı.
İngiliz ekibi Premier Lig'de şimdiye kadarki en kötü iç saha sonuçlarını aldı.
Liverpool'un iç saha performansı
Kırmızılar, Premier Lig şampiyonluğunun ardından iç sahada üst üste 6 maç kaybeden ilk takım oldu.
Manchester United ile Ocak ayında oynadıkları karşılaşmada 0-0 berabere kalan Liverpool, geri kalan maçlarda beklediğini alamadı.
Jürgen Klopp2un öğrencileri evinde oynadıkları son 8 maçtan galip gelemedi.
Liverpool'u sırada ne bekliyor?
Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig'deki kasvetli havadan Şampiyonlar Ligi rüzgarına kapılmak istiyor.
En azından Avrupa'da ilerleme kaydetmek isteyen Liverpool, 10 Mart'ta RB Leipzig'i konuk edecek.
16 Şubat'ta oynanan ilk maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibinin, iç saha performansını Avrupa hedeflerine yansıtmaması gerekecek.
Premier Lig'de ise 15 Mart'ta Wolverhampton ardından da Arsenal deplasmanına konuk olacaklar.
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