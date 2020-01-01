Liverpool'dan CAS'a Manchester City dilekçesi

Premier Lig'den Liverpool dahil 10 kulübün, Manchester City'nin Avrupa'dan men edilme kararına destek olduğu iddia edildi.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu , FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle şubat 2020'de Avrupa kupalarından iki yıllığına men edilmişti.

Express'in haberine göre başta olmak üzere Premier Lig'den 10 takımın, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) dilekçe göndererek Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini talep etti.

Manchester City yönetiminin ise kendinden daha alt düzeyde takımların talebini anladığı; ancak bu sezon 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un bu duruma dahil olmasına anlam veremediği belirtildi.