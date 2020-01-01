Liverpool'dan akılalmaz istatistik! 2008'den beri bir ilk
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Bu sezon ortaya koyduğu performansla kırılmadık rekor bırakmayan Liverpool, dikkat çekici bir istatistiğe daha imza attı.
Konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-0'la geçen Liverpool, Opta 'nın kuruluşu olan 2008 yılından bu yana Premier Lig'de rakip takımın, hücum ettiği taraftaki ceza sahasında topla buluşmasına izin vermeyen ilk takım oldu.
Crystal Palace'ın maç boyunca ceza sahasında topla buluşmasını engelleyen Liverpool, rakibinin ceza sahası dışından da tek bir şut çekmesine dahi fırsat vermedi.
30 yıl sonra ilk Premier Lig zaferine ulaşmak için gün sayan Kırmızılar, Manchester City'nin Chelsea karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.