Liverpool'da Salah ve Robertson şoku

Premier Lig'in liderlik koltuğunda oturan Liverpool'da Crystal Palace maçı öncesi sakatlık baş gösterdi.

Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanına konuk olacak olan 'da Mohamed Salah ve Andrew Robertson'ın kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre Kırmızılar'ın Mısırlı golcüsü Mohamed Salah ve İskoç sol beki Andrew Robertson, sakatlıkları sebebiyle Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

Salah'ın 5 Ekim'de oynana maçında Hamza Choudhury'den aldığı darbeden beri bileğinde bir sıkıntı yaşadığı belirtildi. 27 yaşındaki golcü, o maçtan sonra 1-1 biten karşılaşmasında oynayamamıştı. Liverpool, bu sezonki tek puan kaybını da o maçta almıştı.

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Son olarak maçında bu sefer Fernandinho'nun müdahalesiyle yerde kalan Salah, 87. dakikada yerini Joe Gomez'e bırakmıştı.

Öte yandan Robertson'ın ise Manchester City karşılaşmasının ardından bileğinde bir şişlik oluştuğu ve bu sebeple İskoçya'nın EURO 2020 elemelerinde Kıbrıs ve Kazakistan ile oynadığı maçlarda forma giyemediği ifade edildi.

Crystal Palace maçı öncesi Robertson ve Salah'ın yanı sıra Joe Gomez ve Jordan Henderson'ın da sağlık durumlarının henüz netlik kazanmadığı bilgisine yer verildi.