Liverpool'da Ozan Kabak neden sakatlandı? Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, bu sezon yaşanan stoper sakatlıklarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Chelsea karşılaşmasında bir sakatlık geçirdiğini ve bu nedenle Fulham karşılaşmasını kaçırabileceğini açıkladı.

Liverpool'a transfer olduğu günden bu yana İngiliz ekibinin kötü gidişine engel olamasa da Klopp'un güvenini kazanan genç savunma oyuncusu takımının 1-0 kaybettiği Chelsea karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

Chelsea karşısında girdiği altı ikili mücadelenin üçünden galip ayrılan Ozan Kabak, bir top kazanırken, beş Chelsea atağını da uzaklaştırmayı başarmıştı.

Klopp ne dedi?

Liverpool antrenmanı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Klopp Ozan'ın Fulham maçını kaçırabileceğini açıkladı.

"Ozan'ın hafif bir sakatlığı var ve bu problem Fulham maçında bizimle olma ihtimali kolay görünmüyor. Ozan gerçekten iyi bir oyuncu ve ona güveniyoruz. Fulham maçında hazır olabileceğini sanmıyorum"

Ozan ne zaman dönecek?

Fulham maçında kadar iyileşse bile bu karşılaşmada riske edilmemesi beklenen Ozan'ın takımının 10 Mart Çarşamba günü Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahada olması bekleniyor.

Liverpool'un diğer stoperleri ne durumda?

Bu sezon stoperlerinin sakatlığından dolayı şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Liverpool, Joel Matip, Joe Gomez ve Virgil van Dijk'ı sakatlıklarından ötürü kullanamıyor.

Stoperlerinin uzun süreli sakatlıklarından ötürü Jordan Henderson'u bu bölgede kullanan Liverpool bu oyuncunun da sakatlanmasının da etkisiyle devre arasında Ozan Kabak'ı kadrosuna katmıştı. Genç oyuncuyu yavaş yavaş sisteme adapte etmeye çalışan Liverpool teknik heyetinin Ozan'ın yokluğunda Ben Davies'e forma vermesi bekleniyor.

Ozan Liverpool kariyerine nasıl başlamıştı?

Bundesliga'nın dibine demir atan Schalke 04'ten Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen bir takıma geçen Ozan Kabak, yeni takımına iyi bir başlangıç yaptı.

Liverpool forması altında çıktığı Premier Lig maçlarında 3.8 kafa topu kazanan Ozan, maç başına 63 isabetli pas yapıyor. İkili mücadele kazanma oranı yüzde 57 olan 20 yaşındaki oyuncu, maç başına 1.2 top kazanıyor.

Sakatlık geçmişi temiz

20 yaşındaki oyuncu şu ana dek forma giydiği takımlarda çok uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olacak sakatlıklar yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Schalke'de yaşadığı omurga sakatlığından ötürü 83 gün sahalardan uzak kalan Ozan, bu dönemin pandemi nedeniyle verilen araya denk gelmesinden ötürü üç maç kaçırmıştı.