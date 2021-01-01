Liverpool'da Ozan Kabak Manchester City'ye karşı oynayabilir

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak, takımının pazar günü oynayacağı Manchester City maçına 11'de başlayabilir.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın pazar günü Manchester City ile oynanancak karşılaşmada forma giyebileceğini söyledi.

Ozan'ın takıma katıldığını ve hazır bir görüntüde olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Savunma oyuncularının takıma alışması normaş şartlarda birkaç hafta alabilir ama sakatlıkların etkili olduğu bizim durumumuzda bu kadar zamanımız olmayabilir. Ozan ya da Ben Davies pazar günü oynayacak mı bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumuz Liverpool'un önceki gün sahasında Brighton'a 1-0 yenildiği mücadeleyi tribünde takip etmişti.