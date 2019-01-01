Vodafone Park'ta sahaya giren seyirci Adrian'ı sakatladı

Süper Kupa zaferinin ardından sahaya giren bir seyircinin kaleci Adrian’ı sakatlaması Liverpool’da moralleri bozdu.

Premier Lig’in ikinci haftasında ile karşılaşacak olan ’da kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

Süper Kupa galibiyetinin mimarı Adrian, sahaya giren bir seyircinin ayak bileğine basması sonucu sakatlanmıştı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp yaptığı açıklamada “Taraftarları seviyoruz ancak böyle yapmayı bırakmaları gerekiyor. Adrian’in bileğinde şişlik var. Bu komik bir durum değil. Stadyumlarda tel örgülerin olmamasından yanayım ancak taraftarların da biraz sorumlu davranması gerekiyor” diye konuştu.

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Norwich City maçında sakatlanan as kaleci Alisson’un da sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Adrian'ın maç saatine kadar oynayacak duruma gelmemesi halinde Southampton maçında Liverpool’un kalesini 35 yaşındaki Andy Lonergan veya 20 yaşındaki Caoimhin Kelleher koruması bekleniyor.