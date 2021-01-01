Liverpool'da Jürgen Klopp - Sadio Mane gerilimi

Senegalli futbolcu, ilk 11'de yer almamasına bir hayli bozuldu ve öfkesini maç sonrasında belli etti.

Jürgen Klopp, perşembe akşamı maç sonrası Sadio Mane ile yaşadığı gerilimi "sorun değil" diyerek yorumladı ve aralarındaki ilişkide her şeyin yolunda olduğunu iddia etti.

Manchester United'ı Old Trafford'da 4-2 mağlup eden Liverpool'da maç sonu ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ardından her zamanki gibi tüm oyuncularını tebrik eden Jürgen Klopp, Mane'ye uzattığı ele karşılık bulamadı ve Senegalli yıldız kafasını sallamakla yetindi.

Mane, bu dev maça yedek başladığı için belli ki sinirliydi ve tepkisini bu şekilde dile getirdi.

Klopp, Mane'nin bu etkisini zayıf iletişime bağladı ve ilk 11 konusundaki bilgilendirmeyi doğru zamanda yapmadığını kabul etti.

Ne söylendi?

Alman menajer, karşılaşma sonrası BBC Sport'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Sorun yok. Jota'nın oynamasıyla ilgili kararı biraz geç verdim. Genelde bunu, oynamayan oyuncuya açıklarım ama bu kez zaman yoktu.

"Çocuklar benim açıklama yapmama alıştılar fakat bu kez yapmadım. Zaman yoktu, unuttum veya her neyse. Ama her şey yolunda."

Jota, Klopp'un ona olan inancını haklı çıkardı

Sadio Mane'nin yerine oynayan Diogo Jota, Manchester United karşısında 34. dakikada şık bir topuk vuruşuyla 1-1'lik beraberliği sağladı. Bu gol, Liverpool için dönüm noktası oldu.

Portekizli futbolcu, ikinci yarıda önemli bir gol fırsatını harcadı fakat yine de Kırmızılar için iyi bir maç çıkardı.

Büyük resim

Manchester United galibiyeti Liverpool için o kadar önemliydi ki Jürgen Klopp ile Sadio Mane arasında yaşananlar, bu galibiyeti gölgeleyemedi.

Bu zafelre Liverpool, ilk dörde girme şansını oldukça kuvvetlendirdi. Jürgen Klopp'un ekibi kalan üç maçını kazandığı takdirde ilk dört içinde yer alacak ve Şampiyonlar Ligi biletini alacak.

Liverpool son üç haftada sırasıyla West Bromwich Albion, Burnley ve Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

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