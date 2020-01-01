Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
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İngiltere Premier Lig'i 30 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'a Joel Matip'ten kötü haber geldi.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun, 21 Haziran'da oynanan ve 0-0 sona eren Everton karşılaşmasında ayağından yaşadığı sakatlık sebebiyle 2019-20 sezonunun kalan kısmında riske edilmeyeceği belirtildi.
Kulübün internet sitesine konuşan Kamerunlu oyuncu "Bu sezon bir daha sahaya çıkamayacağım ama gelecek sezon takımıma yardımcı olmaya devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 12 resmi maça çıkan Matip, 2 gol kaydetti.