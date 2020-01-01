Liverpool

Liverpool'da "100'ler kulübü"nün son üyesi Muhammed Salah

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Mohamed Salah Liverpool Everton 2020-21
Getty
Mısırlı futbolcu, Merseyside derbisinde attığı golle Liverpool tarihine adını yazdırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.

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    Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:

    1- Ian Rush – 346

    2- Roger Hunt – 285

    3- Gordon Hodgson – 241

    4- Billy Liddell – 228

    5- Steven Gerrard – 186

    6- Robbie Fowler – 183

    7- Kenny Dalglish – 172

    8- Michael Owen – 158

    9-Harry Chambers – 151

    10- Sam Raybould – 130

    11- Jack Parkinson – 128

    12- Dick Forshaw – 123

    13- Ian St John – 118

    14- Jack Balmer – 110

    Haberin devamı aşağıda

    15- John Barnes – 108

    16- Kevin Keegan – 100

    17- Muhammed Salah – 100

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