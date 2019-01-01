Liverpool'a Fabinho'dan kötü haber

Liverpool, Napoli maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızdan gelen haberle sarsıldı...

, ile oynanan maçta ayak bileğinden bir sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Fabinho'nun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ayak bileği bağlarında zedelenme meydana gelen ve tedavisine başlanan 26 yaşındaki oyuncunun yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise Fabinho'nun iyileşme sürecinin 6-8 hafta kadar sürebileceği belirtildi.

Liverpool, Premier Lig'de bu hafta 'ı konuk edecek.