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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
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Liverpool zirvesini kaçıracak mı? Norveç teknik direktörü Haaland'ın sakatlığının gerçeğini açıkladı

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
UEFA Nations League A
E. Haaland
İngiltere
Portekiz
Norveç

Bir hafta sonra

Erling Haaland, Norveç ile Portekiz arasındaki karşılaşmada oyundan çıkmak istemesinin ardından, Premier Lig'in yeniden başlamasına ve beklenen Liverpool-Manchester City zirvesine yalnızca bir hafta kala Manchester City saflarında endişe yarattı.

Ancak Manchester City taraftarları, Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken'in, Haaland'ın oyundan çıkma kararının bir sakatlık nedeniyle olmadığını, aksine biriken yorgunluk göz önünde bulundurularak kendisine bir saatten biraz fazla süre vermek için önceden belirlenmiş bir plan çerçevesinde geldiğini açıklamasıyla rahatlatıcı bir haber aldı.

Haaland'ın bazı görüntülerde endişe yaratacak şekilde topallaması dikkat çekse de, teknik direktörünün teyidine göre Norveçli santrfor herhangi bir sakatlık yaşamıyor. Teknik direktör, oyuncunun oyundan çıkma kararının iki taraf arasındaki önceden varılmış bir anlaşmanın ardından geldiğini de açıkladı.

Solbakken maçın ardından şunları söyledi: "Danimarka ve Portekiz karşısında iki kez tam 90 dakika oynadı, ilk maçta ise Galler karşısında yorgundu, bu yüzden cumartesi günü açık bir konuşma yaptık."

Haaland'ın Manchester City'ye dönmeden önce ek bir yorgunluğa maruz kalmaması için oynayacağı dakikaların azaltılması konusundaki anlaşmaya atıfta bulunarak şunları ekledi: "Olası tüm senaryoları analiz ettik."

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