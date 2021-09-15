Liverpool yöneticisi: Loris Karius'a Türkiye'de adil davranmadılar

Beşiktaş macerası hayal kırıklığından öteye gidemeyen Loris Karius'la ilgili Liverpool cephesinden ilginç bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın 2018'de iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah beyazlı formayı giydiği süre boyunca sergilediği vasat performansla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yediği hatalı gollerin ardından taraftarlardan tepki gören Almen file bekçisi, o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'ten de eleştiri almıştı.

The Athletic'te yayınlanan bir yazı, Karius'un Liverpool'daki Şampiyonlar Ligi finalinden Union Berlin'de yedek kulübesine uzanan kariyerini tüm yönleriyle ele alıyor. Yazıda Karius'un Beşiktaş dönemine de önemli bir yer ayrılmış.

2,5 milyon euro kiralama bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Karius'un sözleşmesinde, belirlenen performans ve başarı şartları gerçekleştiği takdirde devreye girecek olan 8,5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu da yer alıyordu.

Şenol Güneş sert eleştirmişti

Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla Liverpool'u kupadan eden Karius için Beşiktaş, kariyerinde temiz bir sayfa açma ve her şeye yeniden başlama fırsatıydı. Ancak işler iki tarafın da umduğu gibi gitmedi.

Şenol Güneş, Konyaspor maçında yediği hatalı gol sonrasında oyuncusu için, ""Karius yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde Karius'un dört aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi taraflar arasında tansiyonun iyice artmasına neden oldu. Buna rağmen bir sezon daha Beşiktaş'ta kalan Karius, pandemi başlangıcında alacaklarını gerekçe göstererek kontratı sona ermeden Türkiye'den ayrıldı.

Karius sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ayrılığı şu şekilde açıklamıştı:

"Böyle bitmesi üzücü, ama bu meseleyi çözmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmenizi istiyorum. Aylarca sabrettim ve yönetime aynı şeyleri söyleyip durdum. Geçen yıl da aynı şeyler yaşanmıştı. Ne yazık ki problemi çözmeyi denemediler. Maaşımda indirime gitme teklifimi bile reddettiler."

"Beşiktaş kalmasını istemedi"

The Athletic'in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu, adı açıklanmayan bir Liverpool yöneticisi, bu süreçte Karius'a adil davranılmadığını söylüyor ve fikrini şu sözlerle açıklıyor:

"Mesele Beşiktaş'ın Karius'u satın almak istememesiydi. Onlar için büyük bir paraydı, bu yüzden Karius'un kalmasını seçenekler arasından çıkaracak bir durum yaratmak istediler."

"İyi oynadığı birçok maç vardı. Aylar boyunca paranız ödenmediğinde bunun sizi etkilemesi kaçınılmaz. Loris'in FIFA'ya başvurmasından hiç hoşnut kalmadılar."

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