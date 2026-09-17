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Liverpool yıldızının babası sözleşme yenileme krizinin ve Real Madrid'in girişiminin gerçeğini açıkladı

Transfers
Premier Lig
A. Mac Allister
Real Madrid
Liverpool
İngiltere
Arjantin
İspanya

Liverpool'un yıldızı Arjantinli Alexis Mac Allister'ın adı, Liverpool ile sözleşmesinin 2028'de sona ermesi nedeniyle 2026 yaz transfer döneminde Real Madrid'e gidebileceği söylentileriyle gündeme geldi.

27 yaşındaki Mac Allister, 2023 yazında Brighton'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'un kadrosuna katılmıştı.

Bazı raporlar, önümüzdeki dönemde Arjantinli oyuncunun sözleşme yenilemesiyle ilgili olarak Liverpool içinde bir kriz yaşandığını öne sürmüştü.

Ancak Mac Allister'ın hem babası hem de menajeri olan kişi, oyuncunun sözleşme yenilemesiyle ilgili bir kriz bulunduğu yönündeki söylentileri yalanladı.

Carlos Mac Allister, 365Scores sitesine yaptığı özel açıklamalarda, oğlunun sözleşmesini uzatmak için Liverpool yönetimiyle şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini teyit etti.

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2028'de sona erecek olan mevcut sözleşmenin hâlâ geçerli olduğunu ve iki tarafın da buna bağlı kaldığını belirten Carlos Mac Allister, oyuncunun şu anda takımla en iyi performansını sergilemeye odaklandığını vurguladı.

Oyuncunun babası, sözleşme yenileme konusundaki tutumuna değinmeden, bazı takım arkadaşlarının sözleşmelerinin yenilenmesi nedeniyle oğlunda herhangi bir rahatsızlık bulunduğunu da yalanladı ve Liverpool yönetiminin kararlarına saygı duyduklarını, dikkatlerini geleceğe verdiklerini ifade etti. 

Ayrıca Real Madrid'in Mac Allister'ı kadrosuna katma ilgisiyle ilgili tartışmaları da noktalayarak, kariyerinin hiçbir aşamasında İspanyol kulübü tarafından herhangi bir temas kurulmadığını teyit etti.

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