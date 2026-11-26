Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, yakın arkadaşı Kevin De Bruyne'yi PSV'ye bağlayan transfer haberlerine sert tepki gösterdi. Hollandalı savunmacı, eski Manchester City yıldızının Eredivisie'ye gidebileceğini öne süren kaynakların güvenilirliğini sorgulayarak haberlerle arasına mesafe koydu.

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Van Dijk transfer iddialarını sorguladı

Vvan Dijk, yakın arkadaşı De Bruyne'nin Eredivisie'nin önde gelen kulüplerinden PSV'ye gitmeyi düşündüğüne dair haberleri şüpheyle karşıladı. Hollandalı savunmacıya, Liverpool'un Club Brugge ile oynadığı son Avrupa maçının ardından bu konu soruldu. Van Dijk, arkadaşlıklarına rağmen Manchester City efsanesinin bir sonraki durağı konusunda aracı ya da bilgi kaynağı olmadığını açıkça belirtti.

Van Dijk, Sporza'ya yaptığı açıklamada, "Olası bir transfer hakkında Kevin'a mesaj attım mı? Onunla yalnızca ara sıra mesajlaşmaktan daha sık konuşuyorum" dedi. Oyuncunun Eindhoven'a transfer konusunda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığını da vurgulayan stoper, "Bunlar söylenti, değil mi? Henüz bir şey söylediğini sanmıyorum" diye ekledi.

Medyanın iddiaları ve gerçekler

Muhabirlerin, De Bruyne'nin yakın çevresinden kişilerin oyuncunun Hollanda'da oynamaya ilgi duyduğunu ima ettiğini söylemesiyle kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sorular karşısında rahatsızlığını belli eden Van Dijk, Belçikalıya gerçekten yakın birinin kariyeriyle ilgili hassas ayrıntıları kamuoyuna sızdıracağına açıkça şüpheyle yaklaşarak iddialara itiraz etti.

Van Dijk, "Bunu o mu söyledi, yoksa siz mi uyduruyorsunuz?" diye karşılık verdi. "Ona yakın insanlar medyayla konuşmaya başlarsa bence bir sorununuz var demektir. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kevin'ın geleceğinin nasıl şekilleneceğini yalnızca kendisi söyleyebilir. Göreceğiz."

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De Bruyne özel hayatına müdahaleye tepki göstermişti

Tecrübeli orta saha oyuncusu daha önce özel hayatının basında ele alınış biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti . Belçikalı millî oyuncu, bir basın toplantısında röportajları yanlış yorumladıkları ve evinin fotoğraflarını yayımladıkları için gazetecilere tepki göstermişti. Eşi Michèle Lacroix'nın da yer aldığı bir görüşmenin ardından ortaya çıkan söylentilerden rahatsız olduğunu belirtmişti.

35 yaşındaki oyun kurucu, kariyerinde birçok etkeni değerlendirdiği bir aşamada olduğunu kabul etti. Ancak olası bir ayrılığın ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin net bir takvim vermedi. Şu anda iyi oynadığını ve gelecekteki planları ya da Benelüks ülkelerine dönüşü hakkında sürekli sorulan sorularla ilgilenmek yerine futbola odaklandığını söyledi.

Eredivisie'ye transfer belirsizliğini koruyor

Söylentilere göre PSV, 2 milyon euroluk mütevazı bir ilk teklifle Napoli'nin nabzını yoklamış olabilir. Bu rakam, onun düzeyindeki bir oyuncu için düşük görünse de bölgeye olası bir dönüşle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Tüm bu söylentilere rağmen Napoli'nin mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri, kısa süre önce orta saha oyuncusunun bu sezonun sonuna kadar takımda kalmasını beklediğini söyledi . Sözleşmesinin durumu ve kulübünü çevreleyen saha dışı gündem nedeniyle De Bruyne'nin geleceği, Avrupa futbolunun en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.