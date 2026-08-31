Liverpool yıldızı, Gakpo'nun Manchester City'ye transferine karşı çıkıyor

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, takım arkadaşı ve vatandaşı Cody Gakpo'nun Manchester City'ye transfer olma ihtimaline ilişkin tavrını netleştirdi.

Yaklaşık 80 milyon sterlin değer biçilen Gakpo'nun transferi konusunda Manchester City ile görüşmeler sürüyor.

"The Athletic" sitesi, daha önce Tottenham Hotspur'un da ilgi gösterdiği Gakpo için Manchester City'nin tercih edilen adres haline geldiğini belirtti.

Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den transferinin tamamlanması için Liverpool'da sağlık kontrolünden geçmesiyle birlikte, Liverpool, transfer dönemi kapanmadan önce başka bir kanat oyuncusuyla anlaşmayı bitiremezse önümüzdeki 48 saat içinde Gakpo'nun ayrılmasına izin vermeyecek.

Gakpo'nun kalmasını isteyip istemediği sorulan van Dijk, Liverpool'un Nottingham ile 2-2 berabere kalmasının ardından gazetecilere şöyle konuştu: "Sizce nasıl? O üst düzey bir oyuncu. Kaliteli oyuncuları elimizde tutmamız gerektiğini düşünüyorum."

Hollandalı defans oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki birkaç günün neler getireceğini göreceğiz. Onun kalmasını istiyorum; sadece üst düzey bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda benim arkadaşım olduğu için de. Bizim için çok önemli."

Van Dijk, Barcola'nın Liverpool saflarına katılma fikrine olan heyecanını dile getirerek, Fransız milli oyuncuyla anlaşmanın kulübün cazibesinin sürdüğünü ve en iyi oyuncuları çekebilme kapasitesini teyit ettiğini değerlendirdi.

"İyi bir oyuncu ve hıza sahip. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı attığı bir golü hatırlıyorum. Buraya gelirse, kollarımız açık şekilde karşılanacak." dedi.

Şunları ekledi: "Liverpool gibi bir kulübün, çok iyi oyuncular için son derece cazip bir adres olduğu konusunda herhangi bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Hepimiz bir ölçüde bir geçiş döneminden geçtiğimizi biliyoruz. Ya bunun bir parçası olmak istersin ya da istemezsin."

Ve vurguladı: "Kadroya kalite eklemek her zaman fark yaratır. Önümüzdeki birkaç günün neler getireceğini göreceğiz. Salı gününden sonra, hiçbir pişmanlık duymadan her şey için savaşmamız gerekiyor."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz