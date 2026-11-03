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imago-sport-1085470656.jpgAnadolu Agency
Çeviri:

Liverpool yıldızı ani sakatlık sonrası ne zaman dönecek? Iraola yanıtladı

Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Premier Lig
R. Gravenberch
A. Iraola
Türkiye
İngiltere
Hollanda
İspanya

Sorun Arsenal maçından önce ortaya çıktı

Liverpool'un orta saha yıldızı Ryan Gravenberch topuğunda kırık yaşadı; bu durum, onu takımının Fenerbahçe ile oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında yarın Çarşamba günü gerçekleşecek maçın kadrosundan çıkardı.

Hollandalı oyuncu, Premier Lig'de Anfield'da Arsenal'ın (1-0) galibiyetiyle sonuçlanan son maç boyunca Liverpool'un yedek kulübesinde oturdu.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Gravenberch'in sorunu ilk kez Arsenal maçı öncesinde ısınırken fark ettiğini açıkladı.

İspanyol teknik adam, orta saha oyuncusunun önümüzdeki Pazar günü Premier Lig'de Crystal Palace ile deplasmanda oynanacak Liverpool maçına dönüp katılacak kadar iyi olup olmayacağından emin olmadığını itiraf etti.

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Iraola, "The Sun" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Hollandalı orta saha oyuncusunun dönüş tarihi hakkında şunları söyledi: "Bilmiyorum, bu günlük takip edilen bir durum."

Şöyle ekledi: "Topukta bir kırık söz konusu. Mesele ağrıyla ilgili. Bir süredir bazı rahatsızlıklar yaşıyordu."

Devamında ise: "Hafta sonu hazır olabilirse bu harika olur ve bize büyük bir yardımcı olur. Ancak şu an size bir şey söyleyemem."

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