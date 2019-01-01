Liverpool, yeni sezona Tottenham'ın sahasında hazırlanmak istiyor
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Mike Hewitt
2018-19 sezonunun bitimine 3 hafta kala maç fazlasıyla Premier Lig lideri olan Liverpool, şimdiden yeni sezon planlamalarına başladı.
Times' ta yer alan habere göre, yeni sezon hazırlık maçlarını Anfield Road'da yapamayacak olan Liverpool, Tottenham'ın yeni stadını kullanmayı istiyor.
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İlk hazırlık maçı için Napoli ile anlaşan Liverpool'un, Tottenham'dan stadyumlarını kullanmak için izin istediği belirtildi.
Jürgen Klopp'un geri kalan hazırlık maçlarını Anfield Road'da yapmak istediği ancak konser ve etkinlikler sebebiyle sahanın uygun olmayacağı aktarıldı.