Liverpool'un, mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşan kaptanı Virgil van Dijk ile sözleşme uzatmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Kulüp, Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen Ronald Araujo'nun bonservisini almak için görüşmeler yürütürken Van Dijk'ın olağanüstü liderlik özelliklerinden de yararlanmaya devam etmek istiyor.

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Sözleşme görüşmeleri gündemde

Liverpool, Van Dijk'ın Anfield'daki sözleşmesini uzatma olasılığını değerlendiriyor. TEAMtalk'a göre kaptanın mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, geleceğine ilişkin kulüp içi görüşmeleri başlattı.

35 yaşına basmasına rağmen deneyimli Hollandalı savunmacı, ilk takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu sezon Liverpool'un Premier League'de oynadığı maçların tamamında, tüm dakikalarda sahada kaldı.

Liverpool, Van Dijk'ın takım için devam eden önemine büyük değer veriyor ve daha uzun süre kalmasını istediğini ona göstermek istiyor. Habere göre ek opsiyonlar içeren 12 aylık bir sözleşme uzatması, şu anda değerlendirilen seçenekler arasında.

Iraola kaptandan etkilendi

Van Dijk'ın saha içinde ve dışında istikrarlı biçimde koruduğu yüksek standartlar, Andoni Iraola'yı fazlasıyla etkiledi. Teknik direktör, efsanevi stoperin soyunma odasına kattıklarından son derece memnun.

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Ancak anlaşmanın tamamlanması, sonuçta mali açıdan bir uzlaşma gerektirebilir. Avrupa futbolunun en çok kazanan savunmacılarından biri olan Van Dijk'ın yeni bir sözleşme imzalamak için maaşında indirimi kabul etmesi gerekebilir.

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Aynı habere göre hem kulüp hem de oyuncu, nihai anlaşmanın nasıl şekilleneceği konusunda tüm seçeneklere açık. Her iki taraf da 10 sezon ve 387 maça yayılan bu dikkat çekici birlikteliği sürdürmek istiyor.

Yeni nesle yol gösteriyor

Kulüp, Van Dijk'ın kadrodaki genç oyunculara rehberlik etme konusundaki benzersiz yeteneğine büyük değer veriyor. Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni gibi gelecek vadeden isimler, kaptanın üst düzey deneyiminden ve yüksek standartlarından doğrudan yararlanıyor.

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Liverpool için kaptanını takımda tutmak kritik önem taşırken kulüp, savunmadaki diğer meseleleri de çözmeye çalışıyor. Kiralık oyuncu Araujo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için Barcelona ile görüşmeler başlamış durumda.

TEAMtalk haberine göre Araujo için ödenecek nihai bedel, ilk anlaşmada belirlenen tutardan bile düşük olabilir. Kulüp ayrıca Joe Gomez'in sözleşmesini uzatma olasılığını değerlendiriyor. Ancak oyuncunun çok sayıda sakatlık yaşamış olması, görüşmelerde önemli bir etken olmayı sürdürüyor.

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Geleceğe bakış

Şimdilik Van Dijk'ın geleceği, Anfield'da acil bir endişe kaynağı olarak görülmüyor. Kaynaklara göre kulüp 2027'ye girerken oyuncunun sözleşme durumuna ilişkin ciddi bir değerlendirme resmen başlayacak.

Her iki taraf da mevcut durumdan tamamen rahat ve aralarındaki diyaloğu açık tutuyor. Yeni yıl hızla yaklaşırken kısa süreli bir sözleşme uzatması oldukça gerçekçi bir sonuç olarak görünüyor.