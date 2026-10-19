Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool ile Villarreal arasındaki maç, 20 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 19.00'da başlayacak.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz gidişatını Anfield'da sürdürmek istiyor

Andoni Iraola'nın öğrencileri, hafta sonunda Premier League'de Brentford karşısında geriye düşmelerine rağmen maçı 2-1 kazanarak direnç gösterdi. Manchester City karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından bu galibiyete fazlasıyla ihtiyaçları vardı. Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar istediği sonuçları aldı; Anfield'da Atletico Madrid'i 2-1 yendi, deplasmanda da LASK'ı 6-3 mağlup etti. Ligdeki sezona inişli çıkışlı başlamasına rağmen Iraola'nın ekibi, tüm kulvarlardaki son sekiz maçının altısını kazandı.

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Villarreal şimdiye kadar istikrarsız bir performans sergiledi

Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yedi maçlık mağlubiyet serisi, son maçında ilk golü yemesine rağmen Napoli'yi 3-1 yenmesiyle nihayet sona erdi. Villarreal sezona çok kötü başladı; tüm kulvarlardaki son altı maçının hiçbirini kazanamadı ve bu süreçte üst üste dört kez yenildi. Napoli galibiyetinin de aralarında bulunduğu son beş maçının üçünü kazanarak bir ölçüde toparlandı.

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Anfield'da goller gelebilir

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 13 maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Bu turnuvadaki son 33 maçında da yalnızca üç kez gol yemediği düşünüldüğünde, Anfield'da bunu başarma ihtimali düşük görünüyor.

Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

Liverpool, Anfield'da oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçının 13'ünde en az iki gol attı.

Liverpool'da hafta sonunda Brentford karşısında sakatlanan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong forma giyemeyecek. Villarreal ise Anfield deplasmanına Nicolas Pepe ve Tajon Buchanan'dan yoksun çıkacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Andoni Iraola'nın güçlü bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Muhtemel ilk 11 şöyle: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Ev sahibi ekipte şu an için bildirilen bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça yeni bilgiler eklenecek.

Villarreal teknik direktörü Inigo Perez'in kalede Luiz Junior'a, dörtlü savunmada ise Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga ve Santiago Mourino'ya görev vermesi bekleniyor. Alberto Moleiro ve Gerard Moreno da forma giymesi öngörülen hücum seçenekleri arasında. Konuk ekipte bu aşamada doğrulanmış bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Form durumu

Liverpool, son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya formda çıkıyor. Son maçında Premier League'de Brentford karşısında geriden gelip 2-1 kazandı; ondan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı 6-3 mağlup etti. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Manchester City karşısında evinde aldığı 3-0'lık yenilgiydi. Liverpool bu beş maçta 11 gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, hücumda etkili ancak zaman zaman savunmada açık veren oyununu yansıtıyor.

Villarreal son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Hafta sonunda LaLiga'da Elche ile 0-0 berabere kaldı; bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi etkileyici bir performansla 3-1 yendi. Bu serideki tek mağlubiyeti Real Madrid karşısında 1-0'lık skorla aldı. Villarreal bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi ve Anfield'a hücumda yakaladığı ivmeyle geliyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki kulüp son olarak 2022 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştı. Liverpool, Anfield'da 2-0 kazandı; Villarreal ise evinde 2-3 yenildi. Liverpool toplamda 5-2'lik skorla tur atladı. İki takım arasında kayıtlara geçen beş maçta Liverpool daha iyi bir karneye sahip. Liverpool, 2016 Avrupa Ligi yarı finalinde de iki maçın toplamında Villarreal'i elemişti; Villarreal'in tek galibiyeti ise o eşleşmenin ilk maçında geldi.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında beşinci sırada yer alan Liverpool, son 16 turuna doğrudan katılma yarışında güçlü bir konumda. Villarreal ise 14. sırada ve eleme turlarına kalmak için daha zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Bu da karşılaşmayı konuk ekip için daha önemli hâle getiriyor.