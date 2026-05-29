Liverpool ve Tommy Hilfiger, 2026 yaz kampanyasıyla maç günü modasına yeni bir soluk getiriyor

Tommy Hilfiger ile Liverpool FC arasındaki ortaklık, moda ve futbol dünyası arasında en çok konuşulan işbirliklerinden biri haline geldi. Bu yılın başlarında tarihi öneme sahip, çok yıllı küresel ortaklıklarını duyurduktan sonra, 2026 Dünya Kupası öncesine denk gelecek şekilde 2026 Yaz kampanyasını başlattılar.

Koleksiyon, sahada giyilecek replika formalar değil. Bunun yerine, birinci sınıf bir yaşam tarzı, seyahat ve maç öncesi giyim ürünleri sunuyor. Tommy Hilfiger, Ivy League stili, keskin çizgiler ve üniversite havasını yansıtan kendine özgü Doğu Kıyısı Amerikan preppy DNA'sını alıp, bunu Liverpool FC'nin ikonik kimliğiyle harmanladı.

2026 Yaz koleksiyonu, modern bir bakış açısıyla yeniden tasarlanan kaliteli terzilik, rahat silüetler ve klasik Tommy Hilfiger parçalarını içeriyor. Koleksiyonun genelinde, Tommy Hilfiger'ın imzası niteliğindeki kırmızı, beyaz ve mavi renk paleti, denizcilikten ilham alan detaylarla birleştirilerek markanın klasik preppy stiline taze bir soluk getiriyor.

Tommy Hilfiger

İşbirliği, Anfield ve Liverpool şehri çevresinde çekilen, topluluk ve kökleri vurgulayan, son derece yüksek profilli bir kampanya ile destekleniyor. Virgil van Dijk, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai dahil olmak üzere erkek takımının önemli oyuncuları koleksiyonun başrolünde yer alıyor ve giysilerin lüks seyahatten günlük sokak stiline nasıl geçiş yaptığını sergiliyor.

Alışveriş: Liverpool FC x Tommy Hilfiger 2026 Yaz Kampanyası:

Liverpool FC x Tommy Hilfiger 2026 Yaz Kampanyası, Tommy Hilfiger sitesinden online olarak satın alınabilir.



