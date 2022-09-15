NE OLDU? 20 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu, 2021 kış transfer döneminde İngiltere'ye geldiğinden beri iyi bir keşif oldu.

Ve Moises Caicedo, Premier Lig'in ilgi çeken oyunculardan birisi olmayı başardı.

Old Trafford'da hayranları olduğu söylenirken Anfield'dan onun için yaz transfer döneminde 42 milyon Sterlin'lik (49 milyon Dolar) bir teklif geldiği konuşuldu.

Ancak genç oyuncu, Stamford Bridge'de Graham Potter ile yeniden bir araya gelmenin cazip gelebileceğini kabul ediyor.

NE SÖYLEDİLER: Caicedo, gelecek planları hakkında soru sorulduğunda Ole'ye şunları söyledi:

"Şu anda Brighton ve Dünya Kupası'na çok odaklandım. Harika bir Dünya Kupası geçirmek istiyorum ve sonra ne olacağını göreceğiz.

"Bence onlar dünyanın en iyi takımlarından bazıları ve kimse, Chelsea gibi bir kulüpten gelen teklifi geri çeviremez.

"Dünyanın en iyi takımlarında yer almak ve orada başarılı olmak bir rüya olurdu."

BÜYÜK RESİM: Brighton'dan Chelsea'nin başına geçen Potter, Caicedo'nun potansiyelini ortaya çıkarmasına yardım eden bir hoca olarak oyuncusunun kalbini kazandı.

DAHA FAZLASI: Güney Amerikalı futbolcu, kendisine Avrupa'da büyük bir çıkış sağlayan bir koça saygısını şu sözlerle ifade etti:

"Chelsea'ye gitmesi beni çok üzdü, çünkü bana çok yardımcı oldu ve ben, onunla devam etmek istedim.

"Ama bu futbol. Asla bilemezsiniz. Bugün burada, yarın başka bir yerde olabilirsiniz, bu bir futbolcunun ve hocanın her an başına gelebilir."

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