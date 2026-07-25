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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Liverpool ve Manchester United, Faslı yıldız için yarışıyor

Transfers
Newcastle United - Liverpool
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M. United
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Premier Lig'de transfer piyasası giderek kızışıyor

Fas Milli Takımı'nın yıldızlarından biri, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği üstün performansların ardından birçok Avrupa kulübünün ilgi odağı haline geldi. İtalyan basınında yer alan bir habere göre, Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra Türk ekibi Fenerbahçe de mevcut yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Nitekim"Football Italia" sitesi, Roma orta saha oyuncusu Nail El Aynaoui'nin son günlerde birçok kulübün ilgisini çektiğini aktardı. Başlangıçta odak noktası, Fransa Milli Takımı'yla sergilediği etkileyici performansların ardından takım arkadaşı Manu Koné üzerindeydi.

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Haberde ayrıca, Manchester United, Liverpool ve Fenerbahçe'nin, Fransa'da doğup büyüyen ancak uluslararası düzeyde Fas Milli Takımı'nı temsil eden ve bu formayla 22 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etme olasılığını araştırmak için temaslarda bulunduğu belirtildi.

El Aynaoui, geçen yaz Lens'ten 23,5 milyon avro bedelle, ayrıca bonuslar ve Fransız kulübüne gelecekteki herhangi bir satıştan pay verilmesi karşılığında Roma'ya katılmıştı. Tahminler, İtalyan kulübünün oyuncuyu 35 ila 40 milyon avronun altında satmaya razı olmayacağına işaret ediyor.

El Aynaoui, Fas'ın Dünya Kupası'ndaki güçlü yürüyüşüne katkıda bulundu; bu yolculuk çeyrek finalde Fransa'ya karşı alınan (2-0) mağlubiyetle sona erdi.

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