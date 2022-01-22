İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Norwich City, deplasmanda Watford'u 3-0 mağlup ederek çarpıcı bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada en az skor kadar çarpıcı olan başka bir olay daha yaşandı. Mücadelenin 60. dakikasında stadyumun bir kısmının elektriği kesilince hakem Mike Dean, oyunu durdurdu ve soyunma odasına gidildi.

Vicarage Road'da 12 dakika duran oyun, arızanın giderilmesiyle 72. dakikada yeniden başladı.

Yaşanan olaya Sky Sports yorumcularından Jamie Carragher ve Gary Neville tepki gösterdi. İki eski futbolcu da oyunun durmasının gereksiz olduğunu savundu.

Ne söylendi?

Avrupa'daki birçok stadyumum, İngiltere'deki stadyumlar kadar aydınlatılmadığını söyleyen Carragher, şu yorumu yaptı:

"Hâlâ oynayabilirsin, sahada neler olduğunu görebilirsin. Bu kriket gibi değil ki. Oynayabilirler!

"Ayrıca projektörlerin ne kadar güçlü olması gerektiğine kim karar veriyor?"

Manchester United efsanesi Gary Neville da Carragher'a katıldığını söyleyerek şu yorumu yaptı:

"Jamie ve düşüncelerine tamamen katılıyorum. Oyun ne kadar uzun süre devam etmezse, daha büyük bir sorun olur.

"Sahada gerçek bir sorun yoktu.

"Premier Lig'den birinin Mike Dean'e bu oyunun devam edebileceği mesajını vermesi gerekiyor, çünkü bu tamamen saçmalık.

"İngiltere'de daha önce Işığın çok daha az olduğu maçlar oynandı."

Norwich City, Watford'u deplasmanda Sargent'ın iki golü ve Kucka'nın kendi kalesine kaydettiği gol ile deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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