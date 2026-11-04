Eski İngiltere millî takımı sağ beki Glen Johnson, Bournemouth'un oyun kurucusu Alex Scott'a yaklaşan ocak transfer döneminde Chelsea'yi geri çevirip Liverpool'a katılması çağrısında bulundu. Güney kıyısı kulübünün gözde oyuncusu için 100 milyon sterlin bonservis bedeli belirlemesinin ardından Premier League'in iki devi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için yarışıyor.

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Eski savunmacıdan İngiliz orta saha oyuncusuna tavsiye

Johnson, Merseyside'daki daha sakin ortamın Anfield'ı eski Bristol City oyuncusu için Stamford Bridge'e kıyasla ideal adres hâline getirdiğine inanıyor. Her iki kulüp de 2023'te 25 milyon sterlin karşılığında Vitality Stadium'a transfer olmasından bu yana İngiltere milli takımının oyuncusunu yakından takip ediyor. Geleneksel 'Büyük Altılı' kulüplerinin tamamının oyuncu hakkında bilgi istediği yazın ardından Bournemouth, 'satılık değil' tutumunu yumuşattı.

Merseyside'daki istikrar, Londra'ya transferden daha ağır basıyor

Orta saha oyuncusunun yeni yılda eski kulüplerinden hangisini seçmesi gerektiği konusunda Betfred ile konuşan Johnson, şunları söyledi: "Bugün itibarıyla Liverpool derdim. Bu, mutlaka daha fazla forma şansı bulacağı ya da buna benzer bir nedenle değil. Daha çok, Liverpool'un kulüp olarak çok daha istikrarlı olması ve daha iyi bir yöne gitmesi açısından söylüyorum.

"Liverpool'u yalnızca istikrar nedeniyle seçerdim ama dürüst olmak gerekirse hangi kulüpte daha fazla forma şansı bulacağından emin değilim. Yine de iki kulübün de onunla neden ilgilendiğini anlayabilirsiniz."

Bournemouth'un transfer bedeli talebi 100 milyon sterlin

BBC'ye göre Bournemouth yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle yapılan son görüşmelerin ardından bir talibin 100 milyon sterlin teklif etmesi hâlinde kışın ayrılmasına izin verecek. Scott, geçen sezonun sonunda iki yüksek bedelli sözleşme teklifini reddettikten sonra yeni bir meydan okuma istedi. Bu da yönetimi, onu 2027'ye kadar takımda tutma planını yeniden değerlendirmeye zorladı.

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Chelsea'nin yazın yaptığı 60 milyon sterlin artı 4 milyon sterlin bonus içeren teklif reddedildi, ancak Xabi Alonso'nun ekibi, Enzo Fernandez'i Manchester City'ye kaptırmasının ve transfer döneminin son gününde Lamine Camara'yı kadrosuna katamamasının ardından ocak ayından önce 90 ila 100 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varabileceğinden emin.

Kış görüşmeleri ligdeki duruma bağlı

Liverpool, Scott'ın taktik düzenine uygunluğunu beğense ve Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ile güçlü ilişkilere sahip olsa da yaz transferini tercih ediyor. Kulüp ayrıca daha ucuz bir alternatif olarak Camara için son dönemde Monaco ile temaslarını artırdı. Bournemouth yönetimi ve teknik ekibi ise takım Premier Lig'de düşme mücadelesinin içine çekilirse ocak ayında hiçbir satışa onay verilmeyeceğini belirtti. Dolayısıyla ligde alınacak önümüzdeki iki aylık sonuçlar, Chelsea'nin erkenden bir anlaşmaya varıp varamayacağını belirleyecek.