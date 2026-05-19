Liverpool ve adidas, kulübün yeni 2026-27 iç saha formalarını resmen tanıttı; bu forma, Kırmızılar tarihinin en ikonik dönemlerinden birine muhteşem bir geri dönüş niteliğinde.

1989 ile 1991 yılları arasında giyilen efsanevi adidas formalarından ilham alan yeni tasarım, Kenny Dalglish'in şampiyonluk kazanan takımıyla özdeşleşen unutulmaz geometrik deseni geri getiriyor. Koyu kırmızı zemin, armanın ve adidas logosu üzerindeki canlı beyaz detaylarla bir araya gelerek, forma temiz bir retro havası verirken, aynı zamanda tartışmasız modern bir görünüm sunuyor.

adidas

Nostalji dolu lansman kampanyası, kulübün tarihine tamamen odaklanıyor. Liverpool efsaneleri Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen ve Bruce Grobbelaar, Florian Wirtz gibi günümüzün yıldızlarıyla birlikte 1989'daki halleriyle dijital olarak yeniden canlandırıldı. "Greatness Is Timeless" sloganıyla adidas, futbol dünyasının retro kültüre olan artan ilgisinden doğrudan yararlanıyor ve taraftarların bu formayı seveceği tahmin ediliyor.

Ancak bu forma, sadece bir yeniden yapımdan öte, eski tarz estetiği modern performans teknolojisiyle harmanlayarak, geleneksel stili adidas’ın en yeni CLIMACOOL+ malzemeleriyle birleştiriyor.

Forma, Liverpool FC Store, adidas ve diğer forma satıcılarından satın alınabilir.



