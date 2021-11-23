Liverpool'un yıldızı Thiago Barcelona'ya transferini düşünmüyor

Liverpool'un adı transfer söylentileriyle anılan tecrübeli orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, İngiliz ekibine katılmanın kariyeri adına verdiği en doğru kararlardan biri olduğunu söyledi.

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı öncesinde konuşan İspanyol oyuncu, Liverpool'da mutlu olduğunu açıkladı.

Thiago ne söyledi?

Barcelona'da oynadığı dönemde orta sahada Xavi ve Andres Iniesta ile birlikte görev yapan Thiago, eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmasının ardından yeniden Katalan ekibinin formasını giyeceği yönündeki iddiaları değerlendirdi:

"Liverpool'a katılmak benim için yüzde yüz doğru hamleydi. Yaşadığım sakatlıklar işimin bir parçası. Formda olduğumuzda ise elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bayern Münih'te mutluydum ama konfor alanımdan uzaklaşıp, kazanmaya devam etmek istedim.

"Bunun için Liverpool'un oyununu denemeyi arzuladım. Bu yeni bir deneyim yaşamak ve yeni şeylerle öğrenmekle ilgili bir karardı. Baskın bir takımın parçası olup, sonunda kazanan olmak istiyorum.

"Bunu Klopp ve takım arkadaşlarımla yapabileceğimi biliyordum. Kariyerimin hiçbir döneminde dedikodularla ilgilenmedim. Bulunduğum takıma ve imzaladığım kontratın geri kalan bölümüne odaklanmış durumdayım.

"Liverpool için olabildiğince çok kupa kazanmak istiyorum."

Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı

Barcelona ile elde ettiği dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Bayern Münih'e transfer olan ve Alman devinde de yedi Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Thiago, 2020'de UEFA tarafından yılın takımına seçilmişti.

İspanya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Thiago, takımıyla çıktığı 46 maçta iki gol kaydetmişti.

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