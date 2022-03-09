Liverpool'un yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter yenilgisini açıkladı: "Kendimize fazla güvendik"

Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Inter'i rövanşta fazla hafife almış olabileceklerini itiraf etti.

Anfield'da Lautaro Martinez'in golüyle kaybeden Liverpool, İtalya'da elde ettiği 2-0'lık galibiyetin yardımıyla turu geçti.

İngiliz ekibinin çeyrek finaldeki rakini 18 Mart'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Salah ne söyledi?

Son düdüğün ardından BT Sport'a konuşan Salah takımın sergilediği performansın düşük olduğunu saklamadı.

"Maçın başından itibaren daha iyi oynamamız, daha fazla baskı kurmamız gerekirdi. Belki de aklımızın bir köşesinde kendimize fazla güvendik, ama bu maçtan dersler çıkaracağız."

"Kazanmak her zaman önemli, ama bugün iki kez direğe takıldık, birçok fırsat yakaladık, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Turu geçmek güzel."

Direk şanssızlığı

Anfield'daki mücadelede tek gol, Lautaro Martinez'in 63. dakikada yaptığı harika vuruşla geldi. İtalyanlar bu golle tur için umutlansa da, yalnızca bir dakika sonra Alexis Sanchez'in oyundan atılmasıyla Inter maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz golü bulunan Salah ise Inter karşısında iki kez direğe takıldı. Liverpool 2022'de ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

"İki şutum direkten döndü. Belki bir dahaki maçta üç gol atarım. Önemli olan tur atlamamızdı."

"Inter sert bir takım. İlk maçta da iyi oynadılar. İkinci yarıda topu daha fazla ayağımızda tuttuk. Rakibin gördüğü kırmızı kart da işimizi kolaylaştırdı."

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