Senegalli yıldız Sadio Mane, tecrübeli oyunculara sahip oldukları için pazar günü 2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanacaklarını düşünüyor.

Aliou Cisse'nin ekibi, çarşamba günü Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Burkina Faso'yu 3-1 mağlup ettikten sonra üst üste ikinci kez tunuvanın finaline yükseldi.

Ahmedou Ahidjo Stadı'nda ilk 45 dakikanın golsüz geçilmesinin ardından Mane'nin bir gol ve bir asist yaptığı maçı Senegal kazandı.

2019 yılında Cezayir’e Kahire’de 1-0 kaybeden Senegal, kıta tacını kaybetmişti.

O takımın bir parçası olan Mane, ülkenin ilk Afrika şampiyonluğu zaferi için uzun bekleyişin sona ereceğini ifade etti.

Ne söylendi?

Reuters'e göre Mane, "Deneyim iyi bir varlıktır" dedi ve ekledi: "Bence turnuvanın başlangıcından beri tecrübe çok önemliydi.

"Çok fazla COVID vakası ve çeşitli sakatlıklardan dolayı acı çektik.

"Zor zamanlar geçirdik, ama tecrübemizle tüm grubu toparlayana kadar sakin kaldık.

"Son turnuvada yine final oynadık. Tecrübemize güveniyorum ve bu yüzden en büyük favori biziz.

"Bu sene kupayı kazanacağıza hep inandım."

Senegal, 2002 Mali'de de Kamerun ile golsüz berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarıyla finali kaybetti.

Yirmi yıl sonra ilk kez bugüne kadar oynadığı altı maçta üç gol ve iki asistlik katkı sağlayan bir futbolcu olan Mane, takımdaki her oyuncunun Kamerun'daki ilerlemesine büyük fayda sağladığını kaydetti.

"Bu takımda çok sayıda lider var çünkü çok sayıda harika ve tecrübeli oyuncumuz var.

"Takımın ilerlemesi için herkes katkıda bulunuyor."

Senegal; pazar günü Olembe Stadyumu’nda oynanacak olan final maçında, Mısır ile Kamerun arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

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