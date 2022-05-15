Liverpool kanat oyuncusu Sadio Mane, cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda düzenlenen FA Cup finalinde Chelsea'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kaleci Alisson Becker'i övdü.

Kırmızılar, Carabao Cup'ı kazandıktan sonra müzeye bir kupa daha ekleme umuduyla maça çıktı. 120 dakikada Londralı rakibine gol atamayan Livrpool, maçı ve penaltılarla 6-5 kazanarak şampiyon oldu.

Chelsea'de Cesar Azpilicueta penaltıyı kaçırırken, Liverpool ilk dört penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Ardından, Senegal'in 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına Mane, Chelsea kalecisi ve Senegal Millî Takımı'ndan arkadaşı olan Edouard Mendy'i geçemedi.

Daha sonra Alisson, Mason Moun'un penaltısını kurtardı. Liverpool, Konstantinos Tsimikas'ın penaltıyı gole çevirmesiyle kupaya uzandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mane, şu yorumu yaptı:

"Bence tüm övgü Alisson'a ait. Ben penaltıyı kaçırdım ama bu kimin umurunda! Önemli olan kupayı kazanmaktı ve biz de bunu başardık.

"Alisson... Tüm övgü onun için. Onun adına mutluyum ve hepimiz mutlu ve gururluyuz."

Bu arada Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Mane'nin penaltıyı kaçırmasından dolayı sorumluluğu üstlendi ve şu açıklamayı yaptı.

"Sadio'nun penaltısı kesinlikle en az yüzde 50 benim sorumluluğumdaydı. Çünkü çocukların düşündüklerini yapmalarına izin vermelisiniz. Ama Mane'ye, 'Mendy seni çok iyi tanıyor. O yüzden düşündüğünün tam tersini yap' dedim.

"Hayatımda ne sıklıkta susmanın daha iyi olduğunu fark ettim! Ama yine de başardık ve dürüst olmak gerekirse, bu bizim için dünyalar demek."

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