Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'den Mohamed Salah'a mesaj: "Daha şanslıydım"

2022'de Senegal Milli Takımı'yla önemli başarılara imza atan Sadio Mane, Mohamed Salah'lı Mısır'ı yenmelerini şansa bağladı.

Senegal Salı günü Mısır'ı penaltılarla saf dışı bırakarak 2022 Dünya Kupası biletini alırken, sonucu belirleyen vuruşu Mane yapmıştı.

Mısır'da Salah, Ahmed Sayed Zizo ve Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed penaltı kaçıran isimler oldu.

Senegal'de Mane'nin yanı sıra Bamba Diang ve Ismaila Sarr penaltıları gole çevirirken, Mısır'da beyaz noktadan ağları bulan tek isim Amr El Soleya'ydı.

Senegal, Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finalinde de Mısır'ı penaltılarla devirerek kupaya uzanmıştı.

Dejavu 🫢



Afrika Uluslar Kupası finalinden 52 gün sonra Dünya Kupası ipini göğüsleyen yine Sadio Mane. pic.twitter.com/BKXBsas7RB — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 29, 2022

Ne söyledi?

ONTime Sports'a konuşan Mane, Salah'la karşı karşıya geldikleri iki maç hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben iki kez kazandım, o iki kez kaybetti, şanslıydım. Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığımız ve Dünya Kupası'na katıldığımız için gururluyum. Bu hayalimdi."

Mane, dezavantajlı çıktıkları rövanşta arkalarına aldıkları seyirci desteğine dikkat çekti.

"İki takım için de zor bir maçtı. Taraftarlarımız bize itici güç oldu. Biz de savaşmayı hiç bırakmadık. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, ama gol için bastırdık."

Kahire'de 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında erken bir gol bularak öne geçen Senegal, kupa vizesini penaltılarla kaptı.

Afrika şampiyonu, Katar'da Gana, Tunus, Fas ve Kamerun ile birlikte kıtayı temsil eden beş takımdan biri olacak.

Mısır'ın yanı sıra Nijerya, Mali, Demokratik Kongo ve Cezayir de elemelerin son turunda hüsrana uğrayanlar arasında yer aldı.