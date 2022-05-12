Liverpool'un sezonun son bölümünde hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk iddiasını korumasında büyük rol oynayan Mohamed Salah, kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

beIN Sports'a konuşan dünyaca ünlü Mısırlı oyuncunun kendi seviyesine çıkabilecek çok az sayıda oyuncu olduğunu öne sürdü.

Ne söylendi?

"Beni sadece kendi takım arkadaşlarımla değil dünyadaki herhangi bir oyuncuyla kıyaslarsanız da en iyinin ben olduğumu göreceksiniz.

"Her zaman işime odaklandım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İstatistiklerim de söylediklerimin kanıtı gibi görünüyor. Kendim için her zaman bir meydan okuma yaratmaya çalıştım. Sahada takımım adına fark yaratmayı seviyorum ve bunu yapabildiğim için mutluyum.

"Chelsea'den ayrıldığımda birçok kişi kariyerimin geri kalan bölümünde hiçbir şey yapamayacağımı söyledi ama harika şeyler başardım. Real Madrid'e karşı oynadığımız son finali dün gibi hatırlıyorum.

"Finale çok iyi hazırlanıyoruz umarım intikamımızı alabiliriz."

Hem attı hem attırdı

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 Premier Lig maçında rakip fileleri 22 kez sarsan ve 13 de asist yapan Salah, her iki istatistikte de çift haneleri görerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de sekiz golü bulunan yıldız oyuncu, toplamda 30 gole ulaşırken, bireysel anlamda harika bir sezon geçirse de ülkesinin 2022 Dünya Kupası bileti almasını sağlayamamıştı.

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