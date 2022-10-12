Mısırlı yıldız, İskoç ekibine karşı kırılması güç bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool, deplasmanda milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile karşılaştı.

Kırmızılar, Rıdvan Yılmaz'ın yedek kulübesinde tamamladığı maçı tarihi bir farkla kazandı.

Maçtan önce 6 puanı bulunan Liverpool, henüz puanı olmayan Rangers karşısında geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan tarihi bir farkla ayrıldı.

Scott Arfield'ın attığı gol Rangers'ı 17. dakikada 1-0 öne geçirdikten sonra maçta goller ardı ardına geldi.

24. dakikada Roberto Firmino skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

55. dakikada Firmino, attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe getirdi ve 66. dakikada bu kez Firmino asist yaptı, Darwin Nunez skoru 3-1'e taşıdı.

Mohamed Salah, 6 dakika 12 saniyede hat-trick yaptı

Maça yedek kulübesinde başlayan Mohamed Salah, 68. dakikada oyuna girdi.

75, 80 ve 81. dakikalarda gol atan Mısırlı yıldız, 6 dakika 12 saniyede hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu oldu.

Salah'ın gollerinde üç asisti de Diogo Jota yaptı.

87. dakikada Harvey Elliot skoru belirledi ve Liverpool, Ibrox Stadyumu'nda Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir sonuçla hezimete uğrattı.

Mısırlı yıldız, bu rekoruyla Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi kıskandıracak gibi görünüyor.

Liverpool, maçın ardından 9 puana ulaşırken son 16 turu için büyük bir avantaj yakaladı.

Rangers ise yine puansız bir şekilde sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

İskoç ekibi, aldığı bu ezici skorla Avrupa kupaları tarihinin en farklı iç saha yenilgisini tatmış oldu.