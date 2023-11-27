Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kevin De Bruyne ile takım arkadaşı olmak istiyor

Liverpool’un zirve yarışında başrolü oynayan yıldız oyuncu, takım arkadaşı olmak isteyeceği üç ismi açıkladı.

Liverpool’un adı sıklıkla transfer söylentileriyle anılan yıldızı Mohamed Salah, birlikte oynamak istediği ideal takım arkadaşını açıkladı. Daha önce Chelsea, Fiorentina ve Roma formaları giyen Salah, Sky Sports'a verdiği röportajda birlikte top koşturmak istediği üç ismin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Manhcester City’nin orta sahası Kevin de Bruyne olduğunu söyledi.

Favori oyuncusu De Bruyne

Premier Lig’deki en önemli rakipleri olan Manchester City’nin yıldızına övgüde bulunan Salah, “De Bruyne’nin harika bir oyun görüşü var ve topu istediği noktaya gönderebiliyor. Messi ve Ronaldo ile de oynamak isterdim ama Premier Lig’den bir seçim yapmam gerekiyorsa birlikte oynamak isteyeceğim kişi De Bruyne olurdu” ifadelerini kullandı.

Salah ayrıca karşılıklı oynarken en zorlandığı oyuncuları da açıklarken, bu isimlerin geçmişte Chelsea forması giyen Cesar Azpilicueta ve Ashley Cole olduğunu söyledi. Her iki oyuncunun da gerçekten oldukça sert futbolcular olduğunun altını çizen Salah, güçlü rakiplere rağmen kendi oyununa odaklanmaya çalıştığını ve Liverpool’un başarısı için elinden geleni yaptığını belirtti.