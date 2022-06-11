Formunun zirvesinde kalmak isteyen oyuncunun evinde bir revirde bulabileceklerinizden fazlası var.

Mohamed Salah, sahip olduğu ekipmanlarla evinin "hastaneye benzediğini" söyleyerek eşini kızdıracak bir şaka yaptı.

Mısırlı yıldız, Premier Lig'de Yılın Oyuncusu seçildiği harika bir sezonu geride bıraktı.

Bu başarısının ardında elbette maksimum kapasiteyle disiplinli bir çalışma yatıyor.

Mohamed Salah evini neden hastaneye benzetti?

France Football'a konuşan Mohamed Salah günlük rutini sorulduğunda şu yanıtı veriyor: "Her gün, on ya da yirmi dakika, tek başıma meditasyon yapmaya çalışıyorum."

"Evimizin iki odası farklı fitness aletlerine ve vücut geliştirmeye ayrıldı. Evde kriyoterapi ve hiperbarik odalar da var. Fiziksel durumumu sürekli iyi tutmaya çalışıyorum."

"Evimin bir hastaneye benzediği doğru, ama eşim bundan hoşlanmıyor! O kendisinden çok aletlerle vakit geçirdiğimi söylüyor!"

Mohamed Salah'ın diyeti nasıl?

Mohamed Salah'ın formunu bu kadar sıkı korumasında sporun yanı sıra beslenmenin de önemi var.

"Brokoli, tatlı patates, balık, tavuk ve salatayı her zaman tercih ederim."

"Londra'da harika bir restoranda kendimi şımartacaksam suşi tercih ederim."

Diyetinde fast food için ufak bir yer olduğunu belirten Salah şunları söylüyor: "En fazla ayda bir kez pizza yiyebilirim. Hamburger severim ama neredeyse hiç yemiyorum çünkü sonrasında kendimi ağır hissediyorum!"

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