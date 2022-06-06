Liverpool''un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin Macaristan ile oynadığı maç öncesinde milli marşı söylemeyi reddetti

Çok sayıda Liverpool taraftarı, sağ beklerinin marşı söylemeyi reddetmesinden memnun kaldı.

Liverpool'un defans oyuncusu Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin Macaristan'a karşı oynayacağı maçtan önce milli marşı söylemediği için eleştirildi.

23 yaşındaki oyuncu, Budapeşte'deki Puskas Arena'da UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Gareth Southgate'in ekibinde sağ bek olarak yer aldı.

Ancak Alexander-Arnold, 'God Save The Queen' marşını söylemediği için maç öncesi tartışmalara yol açtı.

Her oyuncu marşı söylerken görüldü ama Alexander-Arnold orada kıpırdamadan durdu. Sosyal medyada taraftarlar oldukça ağır eleştiriler getirdi.

Liverpool taraftarı destekledi

Alexander-Arnold elbette gururlu bir Liverpool taraftarı ve Merseyside'daki birçok kişi düzenli olarak 'İngiliz değil Scouse' olduklarını söylüyor.

Geçen ay, Chelsea'ye karşı FA Cup finalinden önce Liverpool taraftarları, milli marşı ve Cambridge Dükü Prens William'ı yuhaladı.

Liverpool'dan birçok insanın büyük turnuvalarda İngiltere milli takımını desteklemediği yaygın bir bilgidir.

Bu durum, Muhafazakar hükümetin 1980'lerde şehri kötü yönetmesinden ve on yılın sonunda 97 Liverpool taraftarının öldüğü Hillsborough faciasından kaynaklanıyor.

Buna karşılık, Liverpool patronu Jurgen Klopp medyaya şunları söylemişti: "İnsanlar bunu sebepsiz yere yapmıyor".

Ancak, çok sayıda Liverpool taraftarı, sağ beklerinin marşı söylemeyi reddetmesinden memnun kaldı.

Ve yanıt olarak, biri eski Manchester United kaptanı Neville'in Euro 96'da marşı söylemediği bir klibi paylaştı.

85 kez İngiltere formasını giyen Neville; Gareth Southgate, Tony Adams ve Stuart Pearce takım arkaşları gibi bu marşı tutkuyla söylemedi.

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